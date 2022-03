Alleingang von Leipheims Bürgermeister erzürnt nicht nur Schlossherr Prost

Plus Die Pächter im Leipheimer Zehntstadel widersprechen der Darstellung von Christian Konrad, sie hätten sich über das Parken des Schlossbesitzers Ernst Prost beschwert.

Seit mehr als 15 Jahren wohnt Ernst Prost im Schloss Leipheim. Jetzt denkt der ehemalige Geschäftsführer von Liqui Moly über einen Verkauf nach. Der Grund: ein Elektropoller und Streit mit Bürgermeister Christian Konrad (CSU). Der handelte im Alleingang, monieren Stadträte und sieht sich nun heftiger Kritik ausgesetzt. Die angeblichen Beschwerden der Pächter hat es offenbar auch nicht gegeben, jedenfalls nach Darstellung der Wirtsleute. Jetzt meldet sich Schlossbesitzer Prost erneut zu Wort.