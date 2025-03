Auto fängt auf der A8 Feuer

Wegen eines Defekts an seinem Fahrzeug hat ein Autofahrer am Mittwochabend auf der A 8 bei Leipheim, in Fahrtrichtung München auf dem Seitenstreifen angehalten. Wie die Polizei mitteilt, verließen der Fahrer und ein Beifahrer das Auto, das unmittelbar darauf Feuer fing und innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand. Die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim rückten an und hatten den Brand rasch unter Kontrolle.

Während der Löscharbeiten und bis zur Bergung des Autos wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt und durch die Feuerwehren abgesichert. Es entstand eine geringe Stauung, die sich aber nach der Freigabe der Fahrbahn umgehend wieder auflöste. Als Brandursache nahm die Verkehrspolizei Günzburg einen technischen Defekt im Motorraum an. An der Fahrbahn entstand ein Brandschaden, der aber noch nicht beziffert werden konnte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)