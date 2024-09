Auto kracht gegen Sicherungshänger auf der A8 bei Leipheim

Die Verkehrspolizei Günzburg wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr zu einem Einsatz auf der Autobahn gerufen, da ein junger Autofahrer gegen einen Sicherungsanhänger krachte und somit sich und seine Beifahrerin leicht verletzte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 26-Jährige auf der A8 Richtung München. Im Bereich Leipheim befand sich eine Baustelle, weshalb der rechte Fahrstreifen gesperrt war. Als der Mann im Baustellenbereich einen Lastwagen überholte und anschließend den Fahrstreifen wechselte, fuhr er auf den rechten Fahrstreifen, welcher gesperrt war. Laut Polizeiangaben krachte er frontal gegen den Sicherungsanhänger, der ordnungsgemäß dort abgestellt war. Der 26-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide involvierten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei schätzt den Sachschaden auf 70.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzfristig komplett gesperrt werden, so die Polizei. (AZ)

