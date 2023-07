Barbara Preiss aus Leipheim kreiert Rezepte mit "Wow-Effekt"

Mit einer tollen Nachspeise ist die Leipheimerin im neuen Rezeptheft unserer Zeitung dabei. Auf 76 Seiten finden sich schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Barbara Preiss ist eine Wiederholungs-"Täterin": Vor 14 Jahren war die 40-Jährige mit Orangen-Cantuccini im Zuckerguss-Rezepteheft vertreten. Nun hat die versierte Hobbyköchin für das neue Magazin "Gaumengaudi" unserer Zeitung die Rezeptur für Aprikosen-Quark-Knödel mit Schoko-Füllung eingeschickt (Seite 70). Beim Anblick der schön kredenzten Nachspeise läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.

Das steckt im neuen Magazin "Gaumengaudi" 1 / 3 Zurück Vorwärts Das „Gaumengaudi 01“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

In den Kapiteln Salatgaudi, Grillgaudi, Aufstrichgaudi, Pfannengaudi, Ofengaudi, Cocktailgaudi, Kuchengaudi und Dessertgaudi finden sich einige Rezepte, die auf jeder Sommerparty für eine einzigartige Geschmacksexplosion sorgen.

Einige Highlights aus den Kapiteln sind, Pastasalat mit Garnelen, Mexikanische Weizentortillas, Sesam-Gemüseburger mit gebratenen Champignons, Himbeer-Eierlikör-Törtchen oder Pistazientiramisu.

Ein Rezept von Spitzenkoch Johann Lafer inspirierte sie zu dieser Kreation. Bei ihrer Familie kommen die süßen Knödel so gut an, dass sie vorwiegend zur Erdbeerzeit auf den Tisch kommen. "Mit erntereifen Erdbeeren schmeckt es unseren beiden Kindern besonders gut", sagt Barbara Preiss. Und falls nach der Osterzeit noch süße Ostereier übrig geblieben sind, kann man diese perfekt als Schoko-Füllung verwenden. "Ich bevorzuge Vollmilchschokolade. Da die Knödel warm gegessen werden, zerfließt dann die flüssige Schokolade beim Aufstechen", verrät die Köchin.

Ein möglichst perfektes Ergebnis abliefern

Bei allen Rezepten versucht die gelernte Bankkauffrau, ein möglichst perfektes Ergebnis abzuliefern. Weil sie mehr können wollte, bildete sie sich zwei Jahre lang in der Abendschule zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin aus. "Ich backe, koche und dekoriere gerne. In der Hauswirtschaftsschule wurde das Wissen vermittelt, wie es noch besser geht", blickt sie zurück. Danach gab sie ihre Kenntnisse in Kochkursen weiter. An ihre Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse, bei der Volkshochschule und der Landwirtschaftsschule. Dort lehrte sie in den Kursen, ein komplettes Menü zu kochen.

"Backen macht mir aber am meisten Spaß", gibt Barbara Preiss zu. Darum hat sie auch fast alle Zuckerguss-Hefte gesammelt. Immer wieder probiert sie andere Techniken aus, serviert und dekoriert die Speisen schön, um echte Wow-Effekte zu schaffen. Auch die Kinder helfen schon begeistert in der Küche mit.

Wichtige Tipps fürs Nachkochen

Und dann hat die Hobbyköchin noch ein paar wichtige Tipps fürs Nachkochen: Die Masse muss vor dem Portionieren etwas im Kühlschrank ruhen. Wenn die Knödel im siedenden Wasser nach oben steigen, sind sie fertig. Und die Brösel immer gut rühren, damit sie nicht anbrennen. Damit sollte nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen guten Appetit!

