Leipheim beschließt höhere Grundsteuer – auch Kita-Gebühren sollen steigen

Mehrere Male waren die Leipheimer Stadträtinnen und Stadträte in den vergangenen Wochen zusammengekommen, um sich auf einen Finanzplan für das Jahr 2025 zu einigen. In einer Sitzung Anfang März gab es in dem Gremium den durchaus kuriosen Fall, dass Bürgermeister Christian Konrad (CSU) dem bereits vorbereiteten Haushaltsentwurf überraschenderweise nicht zustimmen wollte – obwohl er dem Vernehmen nach im zuständigen Ausschuss zuvor noch einverstanden gewesen war. In der jüngsten Sitzung sprach sich die Mehrheit nun für das überarbeitete Zahlenwerk aus. Nur der Bürgermeister weigerte sich erneut, dem Etat zuzustimmen.

