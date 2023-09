Bier wie vor knapp 400 Jahren: Blaue Ente stellt Leipheims Brauwesen vor

Von Nadine Ballweg - 06:13 Uhr Artikel anhören Shape

In der Hausbrauerei der Blauen Ente wird Bier auf traditionelle Weise gebraut. Welche Bedeutung das Bier hatte und hat, zeigt heuer eine Ausstellung.

Immer wieder hallt ein lautes Klirren durch den Kellerraum der Blauen Ente, als Dieter Ammicht, Wolfgang Mayer und Manfred Czekalla die vollen Bierkästen aufeinanderstapeln. Insgesamt verräumen die drei Männer vom Historischen Arbeitskreis der Stadt Leipheim 300 Liter Bier, die sie im August in der Hausbrauerei des Heimat- und Bauernkriegsmuseums gebraut haben. Die Hausbrauerei im Keller blickt auf eine lange Geschichte zurück, die ihren Anfang bereits nach dem Dreißigjährigen Krieg findet. Bis heute wahrt das Museum hier die Traditionen der Braukunst. Die Blaue Ente widmet der Liebe der Leipheimer zum Bier in diesem Jahr eine gesamte Ausstellung.

Am Tag des offenen Denkmals ist der Besuch in der Brauerei kostenlos

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, unter dem Motto "Talent Monument" gewährt Susanne Anwander, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum, ausgebildete Volkskundlerin und Historikerin, vielfältige Einblicke in das "Talent" des Denkmals. "Wir haben alles zum historischen Bierbrauen unter einem Dach und können es unseren Besuchern zeigen", sagt Anwander stolz. Angefangen bei der Darre und der Flachmälzerei in einem tieferliegenden Kellergeschoss bis zur hauseigenen Gastwirtschaft, verfügt die Blaue Ente über alle Geräte und relevanten Räume rund um die Bierproduktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .