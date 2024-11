Böhmisch-katholischer Gottesdienst und Kirchweihfest in Leipheim

Vor Kurzem fand im Herzen von Leipheim ein ganz besonderer Gottesdienst statt, der die traditionelle Kirchweihe mit einer einzigartigen Mischung aus geistlicher Besinnung und Unterhaltungsmusik verband. Die Feier wurde durch ein eigens komponiertes Stück des talentierten Komponisten Helmut Zsaitsits bereichert, welches die Zuhörer in seinen Bann zog und den Gottesdienst zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. Die Atmosphäre war von einer wundervollen Harmonie und einer besonderen Verbundenheit geprägt. Die Vielzahl der Besucher, die den Weg in die festlich geschmückte Kirche gefunden hatten, war überwältigend. Es herrschte eine spürbare Vorfreude und ein gemeinsames Gefühl der Zusammengehörigkeit, das den gesamten Raum erfüllte. Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Gottesdienst die erstmalige Idee von Pfarrer Rauch und den Leipheimer Vielharmonikern darstellte. Diese Premiere war ein voller Erfolg und wurde von allen Anwesenden begeistert aufgenommen. Nach dem bewegenden Gottesdienst ging die Feier nahtlos in den Frühschoppen über, bei dem die Vielharmoniker aufspielten. Auch sie hatten bereits während des Gottesdienstes für musikalische Highlights gesorgt und setzten diese Tradition fort. Die Besucher genossen die gemeinsame Zeit, nutzten die Gelegenheit zum Plaudern und Zuhören und ließen sich von der beschwingten Musik mitreißen. Der Nachmittag wurde durch ein geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen abgerundet, während die Leipheimer Stadtkapelle für musikalische Unterhaltung sorgte. Die Klänge der Blasmusik erfüllten den Raum und trugen zu einer entspannten und fröhlichen Stimmung bei, die alle Anwesenden miteinander verband. Es war ein erfüllender Vor- und Nachmittag, der die Tradition der Leipheimer Kirchweihe mit musikalischen Höhepunkten und gemeinschaftlichem Miteinander auf wunderbare Weise lebendig werden ließ. Text/Foto: Marie Mayer

Icon Vergrößern Die Mitwirkenden des böhmisch-katholischen Gottesdienstes. Foto: M. Mayer Icon Schließen Schließen Die Mitwirkenden des böhmisch-katholischen Gottesdienstes. Foto: M. Mayer