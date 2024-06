Countdown zum Kinderfest in Leipheim läuft

Auch in diesem Jahr gibt es beim Kinderfest in Leipheim wieder ein Festabzeichen für alle über 18 Jahren, das vom 13. bis 15. Juli gilt. Der Vorverkauf ist gestartet.

In weniger als drei Wochen, am Samstag, 13. Juli, wird das diesjährige Kinderfest eröffnet und dann bis Montag, den 15. Juli, gefeiert. Es gibt dieses Jahr wieder ein ganz besonderes Abzeichen. 68 Kinder aus den 3. bis 7. Klassen reichten Beiträge im Malwettbewerb für das Festabzeichen 2024 an der Grund- und Mittelschule Leipheim ein. Wie im letzten Jahr stammt die Siegerin aus einer dritten Klasse. Amélie Wenzel darf dieses Jahr mit Leipheims Bürgermeister Christian Konrad den Festumzug anführen und erhält Gutscheine für das Kinderfest. Aber die größte Ehre ist sicher, dass ihr Werk auf tausenden Festabzeichen verewigt wird. Für die neunjährige Amélie war sofort klar, was das Kinderfest darstellt: Ein Fest aller Kinder, ein Fest auf dem gemeinsam gespielt, gesungen und getanzt wird. Und am Wichtigsten: Dass alle gemeinsam Spaß haben. Genau das spiegelt ihr Entwurf für das Festabzeichen wider: Unter den traditionellen Blumenbögen reichen sich zwei Menschen die Hände.

Festabzeichen gilt von Samstag bis Montag

Das Festabzeichen, das drei Tage gilt, ist wie letztes Jahr über die Schulkinder, Vereine und ausgewählte Vorverkaufsstellen für vier Euro zu kaufen. Der Vorverkauf im Bürgerbüro der Stadt Leipheim sowie im Vorzimmer des Rathauses ist am Montag gestartet. Auch in diesem Jahr gibt es ein "Kinderfestmontag-Bändchen“ für einen Euro, das ausschließlich am Montag gilt. Dieses kann im Bürgerbüro und Vorzimmer der Stadt Leipheim erworben werden. Firmen können die Montagsbändchen für ihre Mitarbeiter auch gesammelt unter kinderfest@leipheim.de bestellen. Informationen zum Kinderfest werden auf www.kinderfest-leipheim.de veröffentlicht. (AZ)