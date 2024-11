Gartenhallenbad: Wann die Eröffnung jetzt stattfinden soll

Ende September war Leipheims Bürgermeister Christian Konrad noch optimistisch, dass es dieses Jahr etwas werden könnte mit der Eröffnung des Gartenhallenbads. Am 1. Dezember, so der Wunsch des Rathauschefs, sollten Schulen und Vereine schon wieder im generalsanierten Bad schwimmen können, einige Wochen später dann auch die Öffentlichkeit. Doch jetzt steht fest: Im Jahr 2024 wird das Gartenhallenbad Leipheim für niemanden mehr öffnen. In den sozialen Netzwerken hat der Zweckverband am Samstagnachmittag einen neuen Zeitplan für die Eröffnung bekannt gegeben. „Es geht voran, und wir freuen uns, euch endlich weitere Details mitteilen zu können“, heißt es in dem Post auf Facebook und Instagram.

