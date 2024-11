Hirsch am goldenen Vlies für zwei Leipheimer

Zwei Mitglieder der FG Leipheimer Haufen e.V. (LH)wurden durch den Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine (LWK) geehrt. Bei der Verleihung des "Hirsch am goldenen Vlies", der höchste, im karnevalistischen Leben zu vergebenden Orden, wurden in Stuttgart Alois Wiora und Tobias Baumgärtner für ihr langjähriges Engagement im Fasching ausgezeichnet.

Alois Wiora ist seit dem 7. Januar 1999 bei der Faschingsgesellschaft Leipheimer Haufen e.V. aktives Mitglied. Zuvor war er bereits als Elternteil seiner Kinder an den Vereinstätigkeiten beteiligt. Beide Töchter, Susanne und Kathrin, sind wie er nach wie vor aktiv.

Im Elferrat, als Pressesprecher oder Moderator bei vielen auswärtigen Veranstaltungen, bringt sich Alois Wiora stets zuverlässig ein.



Tobias "Speedy" Baumgärtner ist seit dem 5. Juli 1997 offizielles Mitglied. Schon vor dieser Zeit hat er seinem Vater Herbert bei der Elektrik in der Güssenhalle bei zahlreichen Veranstaltungen geholfen. Tobias war im Showmix, im Elferrat und der Technik fester Bestandteil des Vereins. Von Beginn an war Tobias auch bei den Gassaheul'rn aktiv und hat dort seit 2010 die musikalische Leitung inne. Durch seine leidenschaftliche Art, die Guggamusikauftritte zu leiten, hat er den Spitznamen "Speedy" bekommen. Zusätzlich schneidet er seit einigen Jahren die Musik für die Tänze der Garden zusammen und hat seit 2022 auch die Tontechnik beim Leipheimer Haufen übernommen.



Wegen ihres langjährigen Engagements hat der Leipheimer Haufen beide Mitglieder für die Ehrung dem Landesverband Württembergischer Karnevalsvereine vorgeschlagen. Der Ordensrat des LWK ist diesem Vorschlag gefolgt. (AZ)