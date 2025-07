Hundetransporter auf A8 kontrolliert: mehrere Hunde in viel zu kleinen Boxen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg einen rumänischen Kleintransporter, der auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, kontrolliert. Einsatzkräfte des Zolls hatten das Fahrzeug zuvor aus dem fließenden Verkehr angehalten und die Polizei aufgrund des Verdachts von Tierschutzverstößen hinzugezogen. So schildert es die VPI in ihrem Bericht. In dem Transporter wurden laut Polizei mehrere Dutzend Hunde transportiert, von denen mehrere Hunde in zu kleinen Transportboxen befördert wurden. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landratsamtes Günzburg musste der 27-jährige Fahrzeugführer die Hunde in größere Boxen umladen. Aufgrund der begangenen Verstöße musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Zwei Hunde konnten nicht artgerecht weitertransportiert werden. Sie kamen vorübergehend in die Obhut des Tierheims Günzburg, wo sie in wenigen Tagen vom Besitzer abgeholt werden sollen. (AZ)

