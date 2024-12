Kultur im Leipheimer Zehntstadel: Das erwartet die Besucher 2025

Das neue Halbjahresprogramm des Leipheimer Zehntstadels ist wieder da. Und es steckt eine Menge Spannendes drin. Von Kabarett über A-Capella bis hin zu orientalischen Rhythmen ist alles dabei. Eine Veranstaltungsübersicht.

Mit dem Neujahrskonzert des Laupheimer Salonorchesters, der Sopranistin Maria Rosendorfsy und des Bassbaritons Emanuel Pichler am 10. Januar startet das Jahr 2025 musikalisch schwungvoll und voller Leidenschaft unter dem Motto „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n“.

Am 12. Januar lässt Puppenspieler Lutz Großmann in „Die Katze, die tut, was sie will“ eine humorvolle Schöpfungsgeschichte für Kinder ab fünf Jahren voller Fantasie, Abenteuer und Mut lebendig werden. Überraschende Antworten auf die großen Fragen des Lebens geben die vier Berlinerinnen von Gretchens Antwort mit ihrem stimmgewaltigen A-Cappella-Jubiläumsprogramm „Best Of 10 Jahre“ am 18. Januar.

Icon Vergrößern Am 16. Mai lässt Künstlerin Die Nowak das legendäre Rote Foyer mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Chanson, Pop und Indie wiederaufleben. Foto: Michael Steiner Icon Schließen Schließen Am 16. Mai lässt Künstlerin Die Nowak das legendäre Rote Foyer mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Chanson, Pop und Indie wiederaufleben. Foto: Michael Steiner

Am 6. Februar verbindet das Ensemble Met in Munich orientalische Rhythmen mit europäischer Klassik zu einem faszinierenden Crossover, das mit Oud, Cello, Kontrabass und Percussion musikalische Grenzen überschreitet und Horizonte erweitert. HG. Butzko legt am 27. Februar in seinem pointierten Kumpelkabarett „Der will nicht nur spielen“ mit bissigem Humor und scharfsinnigen Beobachtungen die Widersprüche unserer Zeit offen – ungeschönt, provokant und erfrischend ehrlich.

Das Augsburger Märchenzelt macht am 14. März Halt im Schlosshof und lädt Kinder ab fünf Jahren dazu ein, am knisternden Feuer Platz zu nehmen und in die wundersame Welt der Märchen einzutauchen. Am 21. März bringt Django 3000 bereits zum dritten Mal glühende Gypsy-Leidenschaft und jede Menge Rhythmus bei ihrer längst legendär gewordenen Unplugged-Konzertreihe in den Zehntstadel. Die Weißenhornerin Kathi Wolf zeigt am 27. März als selbsternannte „Klapsenbeste“ in ihrer Mischung aus Stand-up-Comedy und politischem Kabarett, dass gerade in der heutigen Zeit Humor eine wichtige Therapieform ist.

Irish Spring Festival bietet Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Musik

Die Compagnie Nik erzählt am 30. März in „Serafin & seine Wundermaschine“ eine moderne Geschichte von Freiheit, Selbstbestimmung und der Kraft der Fantasie für Kinder ab vier Jahren. Das Irish Spring Festival am 10. April verspricht mit Fil Campbell & Tom McFarland, 4 Man Job, Cuas und Tänzerin Lenka Fairy erneut einen spannenden Mix aus traditioneller und zeitgenössischer irischer Musik. Am 8. Mai beweist die Kabarettistin Sara Brandhuber in ihrem neuen Programm „A scheena Schmarrn!“, dass der Alltag oft die besten Geschichten für die Bühne schreibt – schnell, frech, bairisch und urkomisch.

Icon Vergrößern Die Weißenhornerin Kathi Wolf zeigt am 27. März als selbsternannte „Klapsenbeste“ eine Mischung aus Stand-up-Comedy und politischem Kabarett. Foto: Josef Sälzle Icon Schließen Schließen Die Weißenhornerin Kathi Wolf zeigt am 27. März als selbsternannte „Klapsenbeste“ eine Mischung aus Stand-up-Comedy und politischem Kabarett. Foto: Josef Sälzle

Am 16. Mai lässt die Ausnahmekünstlerin Die Nowak das legendäre Rote Foyer mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Chanson, Pop und Indie wiederaufleben. Die Schauspielerinnen Gabi Altenbach und Ines Honsel begeben sich am 22. Mai in ihrem Theaterstück „1848! Revolution der ersten Generation“ auf eine spannende Spurensuche durch die Geschichte und machen die Schicksale und Träume der Revolutionäre und Revolutionärinnen von 1848 erlebbar. Beim ersten Butterbrezel-Jazz des Jahres am 1. Juni eröffnet The Wednesday Rehearsal Band die Open-Air-Saison.

Eintrittskarten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, Online und per print@home auf www.zehntstadel-leipheim.de, bei der Stadtverwaltung Leipheim, Telefon 08221/707-10 oder -37, bei der Buchhandlung Hutter in Günzburg, in der Ratiopharm Arena Ulm-Neu-Ulm und an Veranstaltungstagen an der Abendkasse. Gerne verschickt das Kulturreferat gedruckte Programmhefte, Interessierte senden bitte eine E-Mail an kultur@zehntstadel-leipheim.de oder rufen unter 08221/369 850 an. (AZ)