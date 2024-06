Leipheim be-lebt veranstaltet Konzert für die Kartei der Not

Das Bündnis will die Innenstadt mit Kulturveranstaltungen wieder neu beleben. Am 5. Juli findet zum Auftakt ein Benefizkonzert statt.

Leipheim be-lebt ist eine Gruppe Leipheimer Bürger, die die Innenstadt mittels Kulturveranstaltungen wieder neu beleben möchte. Alle sind willkommen: Bürger, Vereine, demokratische politische Parteien, alle Konfessionen, und Staatsangehörigkeiten. "Um uns etwas von anderen abzuheben soll unser Veranstaltungs-Schwerpunkt in der Pflege des schwäbischen Dialektes liegen, was jedoch nicht in Stein gemeißelt sein muss", sagt Mitglied Roland Mendle. Der Keyboarder ist bei der Auftaktveranstaltung von Leipheim be-lebt am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, auf dem Marktplatz selbst mit seiner Gruppe Blamasch vertreten. Am Freitag findet ein Benefizkonzert zu Gunsten der Kartei der Not statt, die Künstler treten alle ohne Gage auf. Am Sonntag kommt der schwäbische Liedermacher Walter Spira nach Leipheim.

Beim Benefizkonzert spielen ab etwa 18 Uhr Querbeet, ein Ableger der Leipheimer Blaskapelle. Querbeet präsentiert eine erfrischende Mischung aus traditionellem Schlager und modernen Einflüssen. In der facettenreichen Welt der Leipheimer Musikgruppen sticht die Gruppe Querbeet mit unvergleichlichem Charme heraus. Mit ihren rot-weiß karierten Blusen hat die zehnköpfige Band nicht nur einen markanten Wiedererkennungswert, sondern auch die Herzen der Schlagerfans im Sturm erobert.

Am Freitag spielen Querbeet und Blamasch in Leipheim

Weiter geht es ab etwa 19 Uhr mit den Riedhausener Schuhplattlern, bevor von 20 bis 23 Uhr die Gruppe Blamasch mit Rockmusik mit schwäbischen Texten auftritt. Anfang September 2004 trafen sich drei Musiker und beschlossen ab sofort eine neue Band zu gründen und nur noch so zu singen, wie ihnen „der Schnabel gewachsen ist“, nämlich schwäbisch. Sie suchten noch den fehlenden Gitarristen und trafen sich zur ersten Probe. Die ersten Stücke wollten nicht so klingen wie man sich das vorgestellt hatte, und so kam das Zitat „wenn mir des so spielat, gibt des a scheana Blamasch“. Damit war auch schon ein Name für die Band gefunden: "Blamasch„ war gegründet. Nach fast 20 Jahren sind mit dabei: Roland Mendle am Keyboard, Theo Schmidt an der Bassgitarre, Frank Zeisel am Schlagzeug und Michael Maiser an der Gitarre.

Michael "Mike" Maiser, Theo Schmidt, Frank "Franky" Zeisel und Roland "Role" Mendle (von links) leben die schwäbische Rockmusik. Foto: Blamasch

Am zweiten Veranstaltungstag, dem Samstag, spielt ab etwa 19 Uhr der schwäbische Liedermacher Walter Spira aus Ulm auf dem Leipheimer Marktplatz. Für Essen und Trinken ist an beiden Tagen gesorgt. Es werden für den jeweiligen Tag Buttons verkauft. Der Verkaufserlös der Buttons von Freitag fließt zu einhundert Prozent der Kartei der Not zu, versprechen die Organisatoren. Kontaktanfragen werden per Mail an leipheim-be-lebt@gmx.de angenommen. (AZ)