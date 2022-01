Leipheimer Kinderfest 2022 soll vorerst stattfinden: Das ist geplant

Plus Die Leipheimer können ein Festabzeichen für das Kinderfest erwerben. Welche Musikgruppen und neuen Fahrgeschäfte geplant sind und was wegfällt.

Nach der langen coronabedingten Pause vom Kinderfest war der Leipheimer Kultur- und Festausschuss bester Stimmung, als er in der vergangenen Sitzung Details der Veranstaltung vom 8. bis 11. Juli 2022 besprach. Unter anderem wurde festgelegt, welche Stände auf dem Fest vertreten sind, welche Musikgruppen spielen und wann der Ausschank abends beendet sein soll. Ebenso soll es ein Festabzeichen geben. Das sind die Details.