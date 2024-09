Leipheimer Vielharmoniker begeistern beim Frühschoppenkonzert in Füssen

Die Leipheimer Vielharmoniker hatten die Ehre, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ein Frühschoppenkonzert zu geben. In der sommerlichen Atmosphäre präsentierten sie böhmisch-mährische Klassiker wie den „Böhmischen Traum“, „Auf der Vogelwiese“ und „Späte Liebe“. Das Publikum zeigte sich begeistert und belohnte die Musiker mit kräftigem Applaus. Die Stimmung war hervorragend, und die Zuschauer, darunter viele Sommergäste Füssens, waren sichtlich zufrieden. Das Programm war so gestaltet, dass es einer Konzertstunde glich und die Zuhörer in seinen Bann zog. Für die Leipheimer Vielharmoniker war es eine große Freude und Ehre, in Füssen auftreten zu dürfen. Sie freuen sich bereits darauf, im nächsten Jahr erneut mit ihrem schwäbischen Charme das Publikum zu verzaubern. (AZ)



