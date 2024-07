Mitarbeiter macht sich bei der Arbeit Taschen mit Essen voll

Zivilfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben am Dienstagnachmittag auf der A8 bei Leipheim einen 30-Jährigen kontrolliert. In einer Jacke, die der Mann dabeihatte, fanden sie diverse Nahrungsmittel. Der 30-Jährige räumte gegenüber den Beamten ein, die Lebensmittel an seiner Arbeitsstelle unerlaubt in seine Taschen gepackt zu haben.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Wohnung fanden die Polizisten weitere Lebensmittel, die aus der Arbeitsstelle des Mannes stammten. Der Beuteschaden geringe Beuteschaden liegt bei etwa 50 Euro. Im Rahmen der Wohnungsnachschau fanden die Beamten jedoch Dopingmittel und stellten diese sicher. Gegen den 30-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Antidopinggesetz sowie des Diebstahls aus Geschäftsräumen ein. (AZ)