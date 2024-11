Mitarbeiterin ertappt Ladendiebe auf frischer Tat

Drei Männer haben am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Leipheim mehrere Artikel gestohlen und sind dabei auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 16.20 Uhr meldete eine Mitarbeiterin des Geschäfts den Diebstahl bei der Polizei Günzburg. Die Männer entwendeten Schnaps und Kosmetikartikel im Wert von rund 180 Euro. Die hinzugerufene Streifenbesatzung traf zwei der drei Tatverdächtigen vor Ort an. Ein dritter bislang unbekannter Täter entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei mit einem Auto in unbekannte Richtung. Bei dem von ihm genutzten Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Opel Vivaro mit polnischer Zulassung. Die beiden anderen Tatverdächtigen im Alter von 48 und 18 Jahren nahm die Polizei mit auf die Dienststelle.

Im Rahmen der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten bei dem 18-Jährigen ein Taschenmesser auf. Nachdem die beiden rumänischen Staatsangehörigen keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung an. Zudem beschlagnahmte die Polizei die Mobiltelefone der beiden Männer. Anschließend entließen sie die beiden. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen die Tatverdächtigen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)