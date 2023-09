Polizei entdeckt Diebesgut bei Kontrolle auf der A8

Nagelneue Baumaterialen stellten am Donnerstag Beamte der Verkehrspolizei Günzburg aus einem Auto nach einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn A 8 sicher.

Mit ihrer Diebesbeute erwischt, wurden am Donnerstag zwei Männer, die sich auf der A8 bei Leipheim einer Kontrolle durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg unterziehen mussten. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fest, dass neuwertige und originalverpackte Baumaterialen mitgenommen wurden. Die Arbeitsmaterialien hatten einen geschätzten Warenwert von 5.000 Euro. Die 40- und 41-jährigen Insassen laut Polizeiangaben an, dass ihnen ihr Chef die Gegenstände geschenkt habe. Diese Behauptung widerlegten die Beamten nach einem Telefonat mit der Firma in Baden-Württemberg. Gegen die beiden Insassen leiteten die Fahnder daraufhin ein Strafverfahren aufgrund des Diebstahls von Arbeitsmaterialien ein. (AZ)