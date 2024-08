Polizei zieht Sattelauflieger ohne funktionierende Bremsen aus dem Verkehr

Keinerlei Bremswirkung hat ein Sattelauflieger bei einer Kontrolle am Freitag auf der A8 bei Leipheim gezeigt. Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe aus Günzburg führten an dem Sattelzug eine technische Überprüfung durch, wobei sich herausstellte, dass die Druckluftbremsanlage des Sattelzuganhängers defekt war und sich ein Membranbremszylinder gelöst hatte. Das Fahrzeug wurde daher zur weiteren technischen Untersuchung einer Prüfanstalt vorgeführt. Hierbei ergab sich in einem technischen Kurzgutachten, dass der Sattelauflieger verkehrsuntauglich war. Die Weiterfahrt wurde dem 34-jährigen Berufskraftfahrer untersagt und der Sattelzug zu einer naheliegenden Werkstatt begleitet. Den Fahrer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)

Sattelauflieger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bremse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis