Sattelzugfahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat am frühen Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr einen 52-jährigen Sattelzugfahrer auf der Autobahn A8 an der Rastanlage Leipheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch wahr, der aus dem Führerhaus des Lkw kam. Auf Nachfrage händigte der 52-Jährige eine geringe Menge an Marihuana aus, welches er im Rahmen seiner Tour in den Niederlanden erworben und schließlich nach Deutschland eingeführt hatte.

Ein Drogenvortest verlief unter anderem positiv auf den Wirkstoff von Marihuana. Deswegen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das Marihuana wurde sichergestellt und die Weiterfahrt des Brummifahrers für 24 Stunden unterbunden. Zudem musste der Fahrer sofort eine Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich entrichten. Den Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen der Einfuhr von Cannabis und dem Fahren unter Drogeneinfluss. (AZ)