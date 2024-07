Schwerlastkontrollen bei Leipheim decken gravierende Mängel auf

Die Verkehrspolizei Günzburg ahndete am Dienstag auf der A8 bei Leipheim mehrere Fahrzeuge aufgrund der Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse. Die Beamten kontrollierten einen Kleintransporter mit Anhänger auf einer Fahrzeugwaage. Wie die Polizei mitteilt, dass das Gespann um über 17 Prozent überladen war. Eine Wägung der Einzelgewichte des Gespanns ergab, dass das Zugfahrzeug, der Anhänger und die Hinterachse des Kleintransporters jeweils deutlich überladen waren. Gegen den Fahrer und dessen Firma leiteten die Beamten je ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein und behielten Sicherheitsleistungen im mittleren dreistelligen Bereich ein.

Günzburger Polizei stoppt Fahrt eines Kleinbusses

Bei einer weiteren Kontrolle eines Kleinbusses ergab sich aufgrund der Ladung ein weiterer Verstoß gegen das zulässige Gesamtgewicht. Das Fahrzeug war laut Polizeiangaben mit 23 Prozent überladen. Wie die Beamten feststellen, war der Kleinbus in einem desolaten Zustand und wurde deshalb einer Prüfanstalt vorgeführt. Hierbei ergab sich eine Vielzahl an erheblichen Mängeln, welche dazu führten, dass das Fahrzeug nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durfte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten zusätzlich weitere Verstöße in Form von mangelnder Ladungssicherung und Verstöße gegen die Gurtpflicht feststellen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)