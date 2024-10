Sie weiß, wie die Bayern ticken

Dass der bayerische Dialekt einst vom Playboy zum erotischsten Dialekt gekürt wurde, verwundert Franziska Wanninger nicht. Und doch wies die Kabarettistin in ihrer Lesung im Leipheimer Zehntstadel auf unterschiedliche Auslegungen bestimmter romantischer Aussprüche hin, die durchaus zu Missverständnissen führen können: So sei etwa „Du gehst mir ab“ nicht zu verwechseln mit „Mir geht einer ab.“ Von der doppelten Verneinung „niemals nicht“, die der Bayer noch an die Spitze zu treiben vermag, indem er sie vierfach in einen Satz packt, bis zum fast schon universell einsetzbaren Wort „fei“, bot Wanninger einen Streifzug durch die sprachlichen Besonderheiten des Weißwurstäquators.

Jana Korczikowski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Franziska Wanninger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis