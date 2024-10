Streit unter Arbeitskollegen endet mit Schlägen und einem gezogenen Messer

Im Bereich des Bahnhofs ist es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 61-Jährigen und einem 22-Jährigen gekommen. Beide Männer befanden sich auf dem Heimweg von der Arbeit, so berichtet die Polizei. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung soll der 61-Jährige dem jüngeren Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach zog er ein Cuttermesser aus seiner Tasche und lief auf den Geschädigten zu. Im Anschluss gingen die beiden Männer getrennt auf ihren jeweiligen Bahnsteig. Der 22-Jährige wurde durch den Faustschlag nicht verletzt, so die Beamten. Die Polizei Günzburg leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung gegen den 61-jährigen Mann ein. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis