Streit unter betrunkenen Männern: 58-Jähriger schlägt 57-Jährigen mit Holzbesen

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.30 Uhr zwischen einem 58-jährigen und einem 57-jährigen Mann in der Günzburger Straße zu einem Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Sie schlugen sich gegenseitig erst mit den Fäusten, bis der 58-Jährige einen Holzbesen nahm und dem anderen Mann damit auf die Schulter schlug, woraufhin dieser den 58-Jährigen schubste. Dieser fiel anschließend zu Boden. Beide Männer zogen sich bei der Auseinandersetzung Schürfwunden zu. Ein durch die hinzugerufenen Streifenbeamten durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei beiden Männern einen Wert von weit über 1,1 Promille. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen gegen die beiden Männer aufgenommen. (AZ)

Schürfwunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis