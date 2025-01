Suche: Wer hat diesen süßen Igel geschnitzt?

Man kann ihn kaum übersehen: Denn zwischen den kargen Bäumen und dem matschigen Waldweg kommt diese Igel-Skulptur wie ein echter Hingucker daher. Das dachte sich auch unsere Leserin Birgit Bausch aus Leipheim. Sie schreibt uns am Freitag eine Mail: „Heute Morgen hatte ich im Leipheimer Wald diesen zauberhaften Holzigel gesehen, der mir viel Freude gemacht hat.“ Sie schickte uns ein Foto davon, doch wer der unbekannte Künstler ist, das weiß auch sie nicht. Wer kann weiterhelfen?

Die Skulptur ist in einem Waldstück bei Leipheim südlich der A8, ungefähr auf Höhe der Baumschulen Haage aufgestellt. Wer weiß, wie der Igel dorthin gekommen ist und wer hinter diesem Holzkunstwerk steckt, kann sich gerne mit Hinweisen per E-Mail an unsere Redaktion wenden (redaktion@guenzburger-zeitung.de). Natürlich darf sich auch der Künstler selbst melden, sollte er diesen Aufruf lesen. (sohu)