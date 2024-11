Trotz Hausverbot: Frau verletzt Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr hat eine 42-Jährige eine Pflegeeinrichtung in der Fonyoder Straße in Leipheim betreten, obwohl ihr die Heimleitung in jüngerer Vergangenheit bereits ein Hausverbot ausgesprochen hatte. Auch nach mehrfacher Aufforderung verließ die Frau der Polizei zufolge das Gebäude nicht. Im weiteren Verlauf griff sie zudem eine Mitarbeiterin körperlich an.

Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Die hinzugezogene Polizei sprach der 42-Jährigen schließlich einen Platzverweis aus, woraufhin sie die Einrichtung verließ. Die Beamten leiteten gegen die Frau dennoch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ein. (AZ)