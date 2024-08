Um 100 Prozent überladen: Polizei kontrolliert an der A8 Anhänger am Auto

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Mittwochnachmittag an der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim ein Pkw-Anhänger-Gespann kontrolliert. Da die Beamten eine Überladung des Anhängers mit einer zulässigen Gesamtmasse von 750 kg vermuteten, führten sie in Günzburg auf einer Brückenwaage eine Wiegung durch. Die Beamten stellten schließlich fest, dass das tatsächliche Gewicht des Anhängers deutlich zu hoch war. Der 36-jährige Fahrer hatte auf diesen 1500 kg aufgeladen, was einer Überladung von 100 Prozent entspricht. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein, was zu einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei führen wird. (AZ)

