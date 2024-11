Unbekannter sticht Autoreifen auf

Ein Unbekannter hat in Leipheim den Reifen eines Autos zerstochen. Der Besitzer des Wagens erstattete bei der Polizei Günzburg Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall zwischen dem 30. Oktober und 2. November. Das Fahrzeug war am Straßenrand in der Spitalhalde in Leipheim geparkt. Der unbekannte Täter hat vermutlich mit einem Messer den linken vorderen Reifen des Wagens zerstochen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis