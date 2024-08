VdK-Ausflug nach Überlingen mit Apfelbähnlefahrt

Der VdK-Ortsverband-Leipheim, fährt am Samstag, 7. September, nach Überlingen zur Seepromenade. In Überlingen ist ein Aufenthalt von etwa zwei Stunden geplant. Im Anschluss geht es weiter zum Hof Neuhaus zu einem Apfelbauer, bei welchem die Teilenehmerinnen und Teilnehmer mit einem Apfelzügle durch die Plantage geführt werden. Im Anschluss gibt es ein Vesper. Für Selbstzahler (Fahrt und Vesper) werden 25 Euro fällig. Der Ortsverband bietet die folgenden Zustiegsmöglichkeiten an. Abfahrt in Ichenhausen Gasthaus Hirsch: 10.20 Uhr, Abfahrt in Leipheim Wallgrabenstrasse 10: 10.40 Uhr, Abfahrt Schloßhalde/Bushaltestelle: 10.45 Uhr. Der Buspreis variiert nach Teilnehmerzahl und liegt zwischen 23 und 38 Euro. Anmeldungen ab sofort bei Helmut Kratschmann unter der Telefonnummer 08221/7835. (AZ)