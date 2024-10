Verlosung: Franziska Wanninger witzelt im Zehntstadel

Warum sind die Bayern eigen und auch gerne mal grantig? Antworten darauf erhalten Zuschauerinnen und Zuschauer ganz bestimmt am Donnerstag, 17. Oktober, im Zehntstadel. Denn dann gibt die preisgekrönte Kabarettistin und Autorin Franziska Wanninger bei der humoristischen Lesung aus ihrem Buch „Der famose Freistaat“ (Co-Autor Martin Frank) tiefe Einblicke in die bayerische Seele. Pointiert-schlau und herzerfrischend witzig fasst sie das Lebensgefühl der Bajuwaren zusammen. Bayern zum Anfassen und Kennenlernen eben, nicht nur für diejenigen, die noch kein Jodeldiplom in der Tasche haben. Denn selbst unter den Eingeborenen kommt es schon mal zu Verständigungsschwierigkeiten.

Musikalisch begleitet wird Franziska Wanninger vom renommierten Akkordeonisten und Tubisten Florian Burgmayr. Die Vollblutbayern graben fast vergessene Schätze bayerischer Sprache aus, nehmen das Publikum mit auf einen spannenden Spaziergang durch bayerische Geschichte und Geografie, lassen dabei die Könige noch einmal hochleben und sezieren alle Klischees wie ein Hendl auf der Wiesn. Beginn ist um 20 Uhr, Abendkasse und Einlass ab 19 Uhr.

Dreimal zwei Karten für „Der famose Freistaat“ zu gewinnen

Karten gibt es im Bürgerbüro der Stadt Leipheim, Telefon 08221/70737, online per print@home auf www.zehntstadel-leipheim.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Oder beim Gewinnspiel der Günzburger Zeitung: Die Redaktion verlost dreimal zwei Karten für „Der famose Freistaat“ mit Wanninger und Burgmayr im Zehntstadel. Wer gewinnen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de (Betreff: Wanninger). Einsendeschluss ist Dienstag, 15. Oktober, 12 Uhr. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt.

