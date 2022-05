Leipheim

18:25 Uhr

Wanzl wird 75: Mit Einkaufswagen aus Leipheim in die Welt

Plus Warum die Feier des größten Einkaufswagen-Herstellers Wanzl aus Leipheim eher eine interne Angelegenheit ist und was die Mosaiksteine der Erfolgsgeschichte sind.

Von Till Hofmann

Geschickt taktieren, die Nähe zu den Kunden suchen, innovative Produkte entwickeln, in den allermeisten Fällen die richtigen unternehmerischen Entscheidungen treffen. Und wenn es darauf ankommt, das Glück auf seiner Seite wissen: Das alles sind Mosaiksteinchen, die in der Gesamtschau die Erfolgsgeschichte der Firma Wanzl abbilden – ein Familienunternehmen, das am Donnerstag seinen 75. Geburtstag feiert. Trotzdem wird das Jubiläum nicht laut und pompös zelebriert. Unternehmensführung und Aufsichtsrat wissen zwar, dass "die Mitarbeiter ein großes Fest verdient hätten", wie es Firmensprecher Jürgen Frank formuliert. Aber in dieser Woche gibt es statt einer Sause eine Videoschalte, die von den Vereinigten Staaten bis nach Australien reichen wird: Fast alle der sieben Produktionsländer (neben Deutschland die USA, Großbritannien, Dänemark, Tschechien und China), 27 Niederlassungen und rund 50 Vertretungen sind dann mit ihren insgesamt 4600 Mitarbeitern vertreten – mehr als der Markt Offingen Einwohner hat.

