Wie Schüler aktiv Demokratie mitgestalten

In Zeiten, in denen die Bedeutung der Demokratieerziehung verstärkt in den Fokus rückt, hat sich die Klasse 8bM der Mittelschule Leipheim gemeinsam mit ihren Lehrkräften Roland Grimm und Andrea Albrecht auf den Weg gemacht, das Projekt „Demokratie und Werteerziehung“ aktiv mitzugestalten. Gefördert wurde das mehrtägige Projekt durch das „Demokratiebudget“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und den Bayerischen Jugendring. Es ist zudem Teil des landkreisweiten Projekts „Demokratie erlebbar. Machen!“, das vom „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ organisiert wird.

Das Ziel des Leipheimer Projekts: Jugendliche in Bayern für demokratische Prinzipien sensibilisieren und ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Werte vermitteln. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Projekts war die Frage, warum Demokratie und Werteerziehung für die Schule so wichtig sind. In intensiven Reflexionsrunden erkannten die Jugendlichen, dass Schule ein Ort ist, an dem junge Menschen lernen, sich in einer vielfältigen Gesellschaft zu orientieren. Demokratie sei nicht nur ein politisches System, sondern eine Lebensweise, die sich in allen Bereichen des Zusammenlebens widerspiegelt, so das Fazit. Besonders vertieft wurde die Bedeutung der Grundrechte: Die Schülerinnen und Schüler überlegten, welche Rechte für sie am wichtigsten sind, und erkannten, dass der Schutz der Menschenwürde stets an oberster Stelle steht.

Schüler drehten Kurzfilme über Werte, die im Alltag wichtig sind

In einem kreativen Workshop schrieben die Jugendlichen Texte, Ansprachen oder Gedichte zu Werten, die ihnen persönlich am Herzen liegen. Dabei standen Toleranz, Respekt, Gleichberechtigung, Freiheit und Sicherheit im Mittelpunkt. Die vorgestellten Texte führten zu lebhaften Diskussionen, etwa über die Grenzen der Meinungsfreiheit. An einem weiteren Projekttag vertiefte Roland Grimm diese Thematik in verschiedenen Workshops. Auch die Förderung der Medienkompetenz kam bei diesem Projekt nicht zu kurz: Unter Anleitung einer Medienpädagogin drehten die Jugendlichen Kurzfilme über Werte, die ihnen im schulischen Alltag besonders wichtig sind. Die Filme können unter www.demokratie-braucht-werte.de angesehen werden. Zum Abschluss reflektierten die Jugendlichen darüber, was an ihrer Schule noch verbessert werden könnte. Sie entwickelten konkrete Vorschläge und planten, diese den anderen Mitschülern vorzustellen. Der Kreisjugendring Günzburg entwickelte auf Grundlage der Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler einen Werteparcours, der von Schulen im Landkreis ausgeliehen werden kann.