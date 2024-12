Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Leipheim

Am Samstagnachmittag ist auf der Straße Stadtberg in Leipheim ein Verkehrsunfall passiert, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurden nach ersten Informationen zwei Personen leicht verletzt. Ein Auto befuhr den Stadtberg in Richtung Stadtmitte, als ein weiteres Fahrzeug aus der Mühlstraße kommend in den Stadtberg einfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Freiwillige Feuerwehr Leipheim war rasch vor Ort, sperrte den Unfallbereich ab, übernahm die Verkehrslenkung und leuchtete die Unfallstelle aus. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen des BRK Günzburg und der Johanniter-Unfallhilfe Kötz, einem Notarztfahrzeug des ASB Langenau sowie einem Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK Neu-Ulm an. Die Polizei führte die Ermittlungen zur Unfallaufnahme durch. Die Straße Stadtberg blieb für die Dauer des Einsatzes vorübergehend gesperrt. (obes)