Kater in Günzburg ausgesetzt: „Auch wir als Tierschützer sind im ersten Moment entsetzt“

Das Entsetzen ist groß, nachdem vor dem Tierheim „Arche Noah“ in Günzburg am Wochenende ein Kater in einer viel zu kleinen Kiste ausgesetzt worden war. In den sozialen Netzwerken teilen Nutzerinnen und Nutzer ihre Meinung zu diesem Fall mit, viele zeigen sich wütend und fassungslos. „Auch wir als Tierschützer sind im ersten Moment entsetzt“, erklärt Bianca Theil, Leiterin des Tierheims. Doch sie weiß auch, dass es vielfältige Gründe haben kann, die die Menschen zu solchen Handlungen bringen.

Theil erzählt, dass der Karton am Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 6.40 Uhr vor dem Tierheim abgelegt wurde. Die Mitarbeitenden merkten das schnell und brachten ihn hinein. „Der Karton war viel zu klein, mit zwei kleinen Luftlöchern versehen und wurde mit schwarzem Panzertape zugeschnürt. Das ist Tierquälerei“, so Theil. Der Kater sei daher auch sehr verkrümmt in dem Karton gelegen. „Den einen Euro hat, glaube ich, jeder für einen Umzugskarton übrig, in dem das Tier mehr Platz gehabt hätte“, kritisiert die Leiterin des Tierheims.

Katze in Karton vor Tierheim Günzburg gefunden: Dem Kater geht es gut

Dem Langhaarkater, der nun Marvin heißt, geht es den Umständen entsprechend gut. Wie die Leiterin des Tierheims berichtet, sei er in keinem schlechten Zustand und sehr freundlich. Daher vermute man, dass der Kater – eine Maine-Coon oder norwegische Waldkatze – aus einem häuslichen Umfeld stammt. Bereits am Montag wurde er tierärztlich untersucht, gechippt und geimpft. Im Bereich des Halses wurde eine sogenannte Umfangsvermehrung entdeckt, derzeit gehe man von einer Fettwucherung oder einem Abszess aus. Dessen Entfernung kostet laut Theil etwa 200 Euro. Kosten, die sich nicht jeder Besitzer leisten kann.

Dass Tiere auf diese Art und Weise dem Tierheim zugetragen werden, kommt laut Theil glücklicherweise nicht so häufig vor. Sie gehe aber davon aus, dass es häufig am Geld scheitert, wenn Menschen ihre Haustiere aussetzen. „Die Tierarztkosten sind gestiegen, manche können sich die Behandlung ihrer Tiere schlicht nicht mehr leisten“, so die Leiterin des Tierheims. Aber auch veränderte Wohnsituationen können Menschen in eine verzweifelte Lage bringen. Denn häufig sind in Mietwohnungen keine Haustiere erlaubt.

Hohe Unterhaltskosten bringen Menschen dazu, ihre Haustiere auszusetzen

Dennoch können Haustiere gegen eine Schutzgebühr beim Tierheim abgegeben werden – das Tier wird dadurch übereignet. Für die meisten sei das ohnehin keine leichte Entscheidung. Theil erklärt, dass die Gebühr ganz unabhängig von Erkrankungen des Tieres erhoben und zwischen 50 und 200 Euro beträgt. „Das hängt vom Impfstatus und, ob das Tier einen Transponder hat, ab“, so Theil. Denn das Tierheim vermittelt nur geimpfte und gechippte Tiere, das muss der Tierschutzverein gegebenenfalls selbst nachholen. Doch auch diese Schutzgebühr ist manchen Menschen zu hoch, weshalb die Vierbeiner in manchen Fällen ausgesetzt werden. „Im ersten Moment hat man natürlich ein Herz für das Tier, man fragt sich schon, in was für einer Gesellschaft man lebt. Aber dann versucht man auch Verständnis für die Lage der Menschen aufzubringen“, so Theil.

Mitarbeitende des Tierheims fanden am Samstag in den frühen Morgenstunden den Karton – mit Panzertape massiv zugeklebt. Für den Kater gab es aus dem viel zu kleinen Behältnis kein Entkommen. Foto: Tierheim Günzburg

Die Leiterin des Tierheims rechnet sich keine großen Chancen aus, die Besitzer von Marvin zu finden. „Wir gehen davon aus, dass sie nicht aus dieser Gegend kommen“, so Theil. Zunächst hatten sie gehofft, über den Karton noch weitere Informationen über die Personen herausfinden zu können. Außerdem sei der Kater, im Vergleich zu den mehrheitlichen getigerten Europäisch Kurzhaar Katzen, optisch sehr markant. Hier könnte auffallen, wenn in der Nachbarschaft eine solche Katze fehlt. Dennoch schätzt Theil, dass sich niemand melden wird. Dadurch, dass Marvin kein Fundtier sei, sondern mit Absicht vor dem Tierheim ausgesetzt wurde, ist die rechtliche Lage für das Tierheim einfacher. Der Kater kann somit bald in ein liebevolles Zuhause vermittelt werden.