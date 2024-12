"Wir haben das größte Hochwasserereignis erlebt, dass es je im Landkreis Günzburg gab." So fasste Landrat Hans Reichhart Ende Juni in einer ersten Bilanz zusammen, was sich ab dem 31. Mai im Landkreis abgespielt hatte. Die vorgelegten Zahlen und Daten machten das ganze Ausmaß der Katastrophe offensichtlich.

