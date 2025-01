Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss auf der A8 unterwegs

Bei einer Kontrolle am Sonntag auf der A8 bei Leipheim haben Zollbeamte einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss einen Sattelzug fuhr. Die Beamten kontrollierten den 44-jährigen Lkw-Fahrer gegen 20 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung München, heißt es im Pressebericht der Polizei. Dabei entdeckten sie eine geringe Menge Cannabis im Fahrzeug, das der Mann eigenen Angaben zufolge in Holland erworben und nach Deutschland eingeführt hatte. Wegen drogentypischer Auffälligkeiten des Fahrers verständigten die Beamten eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg. Diese führte einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv auf Amphetamin und THC reagierte. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Gegen ihn wird nun wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln ermittelt, zudem erwartet ihn ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (AZ)

Drogeneinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis