Lkw auf dem Seitenstreifen der A8 geparkt: Polizei erteilt Platzverweis

Auf der A8 in Richtung Stuttgart wollte ein 55-Jähriger seinen Lkw in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Seitenstreifen parken. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer vor, auf Höhe von Leipheim die Nacht zu verbringen. So wollte er seine Ruhezeit einhalten. Eine Streife der Verkehrspolizei entdeckte den Sattelzug und kontrollierte den Fahrer. Dabei stellte sie fest, dass die Ladung, bestehend aus 20 Tonnen Stahlblechrollen, unzureichend gesichert war.

Teile der Fracht standen ungesichert auf der Ladefläche. Einige der verwendeten Spanngurte seien stark beschädigt gewesen. Die Polizei ordnete unter anderem eine sofortige Sicherung der Ladung an. Sie erteilte dem Fahrer einen Platzverweis, da Parken auf dem Seitenstreifen der Autobahn generell verboten ist. (AZ)