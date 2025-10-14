Loriot-Abend: Es lebe der Kosakenzipfel!

„Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann sollte es jetzt puff machen.“ Vater Hoppenstedts legendäre Worte am Weihnachtsabend hätten gut gepasst, wenige Kilometer vom ehemaligen Atomkraftwerk Gundremmingen entfernt, wo es bald wirklich „puff“ machen soll und die Kühltürme umfallen. Doch das schöne Spiel „Wir bauen uns ein Atomkraftwerk“ fand bedauerlicherweise keinen Eingang in den dritten Loriot-Abend des Neuen Theaters Burgau. Dafür aber jede Menge andere Klassiker aus der Feder des unsterblichen Vico von Bülow. Und wenn es schon nicht „puff“ machen sollte, machte es kräftig „klatsch“, denn auch bei der dritten Auflage der Hommage an den Großen des feinen deutschen Humors war die Begeisterung groß.

Das lag mit Sicherheit auch am Wiedersehen mit den berühmten Knollenmännchen, die zu jedem Requisitenwechsel über die Bühne tänzelten, auch sie inzwischen ein Klassiker des Neuen Theaters. Neu an diesem Abend: Zum Ensemble aus Vera Hupfauer, Sarah Hieber, Matthias Klösel und Yasemin Kont gesellte sich auch Bettina Schulz, die nach ihrem Auftritt als Kellner beim Theaterjubiläum Sommer nun in weiteren Rollen glänzte. Gekonnt servierte sie den ominösen Kosakenzipfel, über den die Ehepaare Hoppenstedt und Pröhl so herrlich in Streit geraten, dass es das Mokka-Trüffel-Parfait mit einem Zitronencreme-Bällchen glatt zum Schmelzen bringt.

Vera Hupfauer meistert Loriots schwierigen Zungenbrecher in Burgau

Was der Humorist Loriot über Jahrzehnte geliefert hat, ist noch heute ganz großes Fernsehen, das manchmal sogar Fernsehen im Fernsehen war. Und nun eben auf der Bühne. Da galt es wieder einmal, den Rentner Otto Lindemann in Szene zu setzen, der, man höre und staune, einen Lottogewinn von 500.000 Mark gemacht hat. Oder auch, die achte Folge des 16-teiligen englischen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen anzukündigen, bei dem sich die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth mit Lord und Lady Hesketh-Fortescue und Lord Molesworth-Houghton in Middle Fritham, Nether Addlethorpe sowie North Cothelstone Hall treffen. Wie man es schafft, das unfallfrei auszusprechen, fragt man am besten Vera Hupfauer, die sich an dieses Meisterstück von Loriot-Partnerin Evelyn Hamann wagte und es ohne Knoten in der Zunge meisterte.

Icon vergrößern Vera Hupfauer auf den Spuren von Evelyn Hamann: Sie meisterte die Englische Ansage. Foto: Rebekka Jakob Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vera Hupfauer auf den Spuren von Evelyn Hamann: Sie meisterte die Englische Ansage. Foto: Rebekka Jakob

Neues Theater Burgau glänzt mit Loriot-Klassikern aus den 1970ern

Vera Hupfauer, Yasemin Kont und Dörte Trauzeddel ließen als Regisseurinnen ihren Loriot zeitlich da, wo er hingehört, und blieben optisch in den 1970er- und 1980er-Jahren. Eine kluge Wahl, weil die Sketche sich so ins kollektive Bewusstsein eingegraben haben, dass es falsch wäre, sie künstlich in die heutige Zeit beamen zu wollen. Figuren wie die zwei Herren, die auf der Rennbahn auf der Suche nach dem Sinn sind („Ja, wo laufen sie denn?“) sind ohnehin zeitlos.

Icon vergrößern Ist die rote Kontrollscheibe im Sichtfenster der Parkuhr zu sehen? Fragen über Fragen beim Loriot-Abend. Foto: Rebekka Jakob Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ist die rote Kontrollscheibe im Sichtfenster der Parkuhr zu sehen? Fragen über Fragen beim Loriot-Abend. Foto: Rebekka Jakob

Dafür würden andere Sketche wie die Parkuhr, wenn in der Gegenwart angesiedelt, wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch auch so werden sie verstanden, auch angesichts der aktuellen Diskussion ums schrankenlose Parken: die vermaledeite Technik eben. Und der Betten-Test im Möbelhaus könnte sicher heute noch genauso stattfinden, macht aber mit Darstellern im Trenchcoat und Hausfrauen-Kostümchen gleich noch einmal so viel Spaß. Das Schöne ist: Der Katalog von Loriot bietet noch so viele Sketche, dass der Wunsch nach einem vierten Loriot-Programm im Neuen Theater sicher leichter zu erfüllen sein dürfte als der nach dem schönen Spiel „Wir bauen uns ein Atomkraftwerk“. Also: Herr Ober, bitte mehr davon!

Info: Weitere Vorstellungen sind am 18. Oktober, 20 Uhr, 19. Oktober, 18 Uhr, 24. Oktober, 20 Uhr, 25. Oktober, 20 Uhr, 15. November, 20 Uhr, 16. November, 18 Uhr, 22. November, 20 Uhr und 23. November, 18 Uhr. Tickets und Informationen unter www.neues-theater-burgau.de