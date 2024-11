Bezirksoberliga: BSG Offingen kämpft hart, unterliegt jedoch knapp

„Wir haben uns angestrengt, aber die anderen waren besser.“ So fasst Katja Olah, Kapitänin der BSG Offingen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga, den aktuellen Wettkampf gegen Buchdorf-Baierfeld zusammen. Vor dem Wettkampf stand die BSG auf Rang fünf, also dem vorletzten Tabellenplatz, der Gegner auf Rang drei. Immerhin konnten die Offinger einen Einzelpunkt mitnehmen, welcher sie vor dem Abstiegsplatz rettete.

