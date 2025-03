Kaputte Leitung führt zu neun Verletzten in Offingen

Eine defekte Leitung hat am Mittwochnachmittag zu einem großen Einsatz in Offingen geführt. Nach Informationen der Polizei wurden die Einsatzkräfte um 17 Uhr in die Donaustraße gerufen. In einem Gebäude strömte Kohlenmonoxid aus einer defekten Leitung. Neun Personen wurden durch das austretende Gas leicht verletzt. Das Haus wurde geräumt.

Ein Reporter vor Ort berichtete, dass vorsichtshalber drei Rettungshubschrauber herbeigerufen worden waren, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Dabei handelte es sich demnach um Christoph 40 aus Augsburg, Christoph 65 aus Dinkelsbühl und Christoph 22 aus Ulm. Die Polizei konnte diese Information aber bislang nicht offiziell bestätigen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.