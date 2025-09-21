Icon Menü
Max Jaud vom Günzburger Bestattungsdienst Andrusch erklärt, warum Bestatter ein „unglaublich toller Beruf“ ist.

Günzburg

Für ihn ist der Tod Alltag: Wieso ein junger Günzburger gerne Bestatter ist

Die Bestattungsbranche erlebt bundesweit einen Nachwuchs-Boom. Warum? Wir haben Azubi Max Jaud begleitet. Er erklärt, warum Bestatter sein Traumberuf ist.
Von Lukas Hesse
    An einem leeren Sarg zeigt Max Jaud, Auszubildender des Günzburger Bestattungsdienstes, wie er Verstorbene in den Leichenwagen überführt.
    An einem leeren Sarg zeigt Max Jaud, Auszubildender des Günzburger Bestattungsdienstes, wie er Verstorbene in den Leichenwagen überführt. Foto: Lukas Hesse

    Knabbereien, Konserven und Kochbeutelreis: Während in den meisten Firmen nur ein Obstkorb steht, gibt es im Betrieb von Max Jaud auch Lebensmittel des täglichen Bedarfs – jedoch in erster Linie für die Kundschaft. Der Auszubildende im Günzburger Bestattungsdienst erklärt: „Zu uns kommen meistens Menschen, die gerade viel durchmachen. Da bleibt oft keine Zeit, ans Essen oder Einkaufen zu denken.“ Die verpackten Lebensmittel dürfen die Angehörigen mitnehmen. Mit trauernden Angehörigen und Verstorbenen arbeitet Jaud täglich, seit er vor einem Jahr seine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft begonnen hat.

