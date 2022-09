Memmingen/Günzburg

vor 17 Min.

21-jähriger Günzburger wird wegen Drogenhandels verurteilt

Plus Ein junger Mann aus Günzburg hat in mehreren Fällen Drogen verkauft und muss dafür ins Gefängnis. Seine Perspektive ist nicht sonderlich gut.

Von Piet Bosse

Zwischen August 2020 und Februar 2021 hat ein heute 21-Jähriger aus Günzburg in mehreren Fällen Marihuana verkauft. Nachdem er im Frühjahr am Amtsgericht Günzburg für zwei Fälle schuldig gesprochen und verurteilt wurde, legte die Staatsanwaltschaft und später auch der Angeklagte Berufung ein. Der Fall sollte am Landgericht jetzt neu aufgerollt werden, doch dazu kam es nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

