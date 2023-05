Fahrerin übersieht beim Rückwärtsfahren auf die Straße einen Lkw

Eine Frau fuhr rückwärts aus ihrem Grundstück und streifte einen Lkw. Mit ihrem Fahrzeugheck verursachte die 32-Jährige einen etwa 6500 Euro schweren Schaden.

Am Donnerstagmorgen ist es in Mindelaltheim zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin in der Dossenberger Straße mit ihrem Pkw rückwärts aus ihrem Grundstück in die Dossenberger Straße und übersah hierbei einen in Richtung Gundremmingen fahrenden Lkw mit Anhänger, welcher von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Sie streifte mit ihrer Anhängerkupplung beziehungsweise dem Fahrzeugheck den Anhänger des Gespannes, sodass dieser beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (AZ)