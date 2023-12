Volle Fahrt voraus für Ben Kugler aus Kemnat

Plus Eher zufällig entdeckte der 19-Jährige sein Talent im Motorrad-Rennsport. 2024 wechselt Ben Kugler ins Profilager. Ein großes Ziel steht für ihn bereits fest.

Kurz bevor es auf die Rennstrecke geht, zieht Ben Kugler sich zurück. Er setzt sich dann etwas abseits, geht im Kopf die Strecke durch. Wann er welchen Gang wählen wird. Welche Kurve besonders gefährlich sein könnte. Bevor er losbraust, fährt der 19-Jährige komplett runter. Erst seit zweieinhalb Jahren fährt er überhaupt Motorrad, heuer startete er erstmals konsequent bei Amateurrennen – und begann damit eine rasante Karriere. Sein Geheimnis: Auf der Piste denkt er an nichts. Volle Konzentration, volle Aufmerksamkeit, Vollgas.

Kugler hatte nie besondere Ambitionen, Profisportler zu werden. Doch nach seinen ersten Erfolgen spürte der Kemnater, dass er sich alles rund um den Sport gut aneignen kann – und dieser ihm noch dazu eine Menge Spaß macht. "Ich habe eigentlich rein aus Interesse damit angefangen", erinnert sich Kugler. Damals war er 17 Jahre alt. Jetzt fährt er für den Burtenbacher Rennstall Neumann Racing. Nachdem er heuer den PSI-Cup in der Supersport-Klasse gewonnen hatte, steht nun der Wechsel ins Profilager bevor.