Kötz und Bubesheim gründen gemeinsame Bläserjugend

Kötz und Bubesheim wollen ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und musikalische Zukunft setzen: Seit dem 1. September arbeiten die Musikschule Kötz-Bubesheim, das Blasorchester Kötz und der Musikverein Bubesheim in einer gemeinsamen Bläserjugend zusammen. Damit wird die langjährige Jugendarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft Kötz auf eine neue, tragfähige Grundlage gestellt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus der Verwaltungsgemeinschaft. Bisher lag die Verantwortung für die drei Jugendensembles mit heute über 80 jungen Musikerinnen und Musikern allein beim Blasorchester Kötz. Im Zuge der Neustrukturierung der Musikschule Kötz-Bubesheim und der engeren Zusammenarbeit der Gemeinden entstand der Wunsch, die musikalische Nachwuchsarbeit künftig gemeinsam zu gestalten.



„Diese Kooperation zeigt, wie wir in unserer Verwaltungsgemeinschaft gemeinsam anpacken, um jungen Menschen Perspektiven zu bieten – kulturell, pädagogisch und menschlich“, betont die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, Sabine Ertle. „Wir fördern hier nicht nur Musik, sondern auch Gemeinschaft, Verantwortung und Kreativität. Das ist gelebte Zukunftspolitik für unsere Kinder und Jugendlichen.“

Neue Namen für Ensembles der Musikschule Kötz-Bubesheim

Im Rahmen der Kooperation wurden die bisherigen Ensembles in die Musikschule integriert und erhielten neue Namen: Aus den BOK-Kids werden die MusiKids Kötz-Bubesheim, die Schülerkapelle Kötz wird zum Schülerorchester Kötz-Bubesheim und die Jugendkapelle Kötz trägt nun den Namen Jugendorchester Kötz-Bubesheim. Die musikalische und organisatorische Leitung bleibt in den bewährten Händen von Katrin Hackl. Proben, Auftritte und musikalische Projekte werden wie gewohnt fortgeführt. Durch die Einbindung in die Musikschule sollen die jungen Musikerinnen und Musiker künftig jedoch von einer engeren Verzahnung zwischen Ensemblearbeit und Instrumentalunterricht sowie von einer stabileren organisatorischen Struktur profitieren.

Die Kooperation in der Bläserjugend ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der Musikschule Kötz-Bubesheim, die seit dem 1. Januar 2025, wie berichtet, unter dem Dach der Verwaltungsgemeinschaft Kötz geführt wird. Nach einem einstimmigen Beschluss der Gemeinderäte von Kötz und Bubesheim wurde die Musikschule aus der bisherigen Vereinsstruktur gelöst und in kommunale Verantwortung überführt.

Katrin Hackl bleibt musikalische Leiterin der Ensembles von Kötz und Bubesheim

Ziel dieser Umstrukturierung ist eine langfristig gesicherte und erweiterte musikalische Bildung. Durch die Neuaufstellung soll die Musikschule organisatorisch gestärkt, das Unterrichtsangebot kann erweitert und die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten vertieft werden, heißt es dazu in der Pressemitteilung weiter. Heute werden an der Musikschule rund 200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Mit der gemeinsamen Bläserjugend geht die Verwaltungsgemeinschaft Kötz einen beispielhaften Schritt: Musik, Bildung und kommunale Verantwortung greifen ineinander – zum Nutzen der jungen Generation und zur Stärkung des kulturellen Lebens in Kötz und Bubesheim. Ein erster musikalischer Höhepunkt der neuen Kooperation steht bereits bevor: Am Sonntag, 9. November, findet um 14.30 Uhr in der Günzhalle Kötz das Jugendkonzert der Bläserjugend Kötz-Bubesheim statt. Mitwirkende sind alle drei Orchester sowie die Gruppen der Musikalischen Früherziehung. Der Eintritt ist frei. (AZ)