Nach dem Hochwasser: Soforthilfen können noch bis Ende September beantragt werden

Mehr als 28,5 Millionen Euro an Soforthilfen hat der Freistaat Bayern nach dem verheerenden Hochwasser vom Juni bereits ausbezahlt, davon mehr als sieben Millionen Euro allein im Landkreis Günzburg. Eigentlich sollte die Frist für Privathaushalte, die noch Hilfen in Anspruch nehmen wollten, nun auslaufen. Doch das Finanzministerium hat jetzt eine Verlängerung bis Ende September angekündigt.

„Um allen berechtigten Privathaushalten die Möglichkeit zu bieten, einen ordnungsgemäßen Antrag zu stellen und die Soforthilfen in Anspruch zu nehmen, können Betroffene ihren Antrag bis einschließlich 30. September 2024 stellen“, kündigt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Verlängerung der Antragsfrist an.



Aufgrund der schweren Hochwasserereignisse in Bayern im Frühsommer dieses Jahres gewährt das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat betroffenen Privathaushalten Soforthilfen für Hausrat sowie für Ölschäden an Wohngebäuden. Anträge hierfür können von den Betroffenen bei den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden gestellt werden. Entsprechende Online-Formulare gibt es auf der Internetseite des Landkreises Günzburg. (AZ)