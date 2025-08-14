Icon Menü
Nach Ladendiebstahl in Günzburg: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Günzburg

Nach Ladendiebstahl in Günzburg: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Kurz nachdem in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße gestohlen wurde, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.
    Ein 28-Jähriger hat mutmaßlich in einem Schuhgeschäft in Günzburg gestohlen. Die Polizisten fanden auch Betäubungsmittel bei ihm.
    Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat am Mittwoch einen Ladendieb in Günzburg festgenommen. Nach Angaben der Polizei kam es in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße kurz vor 16 Uhr zu einem Diebstahl. Eine anfahrende Polizeistreife sichtete den Tatverdächtigen in der Maria-Theresia-Straße und konnte diesen nach kurzer Flucht festnehmen. Die Beamten fanden außerdem eine Kleinmenge Betäubungsmittel bei dem 28-jährigen Beschuldigten. Zudem lag auch noch ein offener Haftbefehl gegen den Mann vor, weswegen er am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. (AZ)

