Nach Ladendiebstahl in Günzburg: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Die Polizei hat am Mittwoch einen Ladendieb in Günzburg festgenommen. Nach Angaben der Polizei kam es in einem Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße kurz vor 16 Uhr zu einem Diebstahl. Eine anfahrende Polizeistreife sichtete den Tatverdächtigen in der Maria-Theresia-Straße und konnte diesen nach kurzer Flucht festnehmen. Die Beamten fanden außerdem eine Kleinmenge Betäubungsmittel bei dem 28-jährigen Beschuldigten. Zudem lag auch noch ein offener Haftbefehl gegen den Mann vor, weswegen er am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. (AZ)

