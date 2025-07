Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Amt: Roland Kempfle tritt 2026 nicht mehr an

Gerhard Jauernig, Christian Konrad und Roland Kempfle haben einiges gemeinsam: Alle drei traten 2002 erstmals bei einer Kommunalwahl an, zählten im Landkreis Günzburg zu den jüngsten Bewerbern um Chefposten im Rathaus und wurden auf Anhieb gewählt. Das Trio ist inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte im Amt. Und seit Montag haben der Günzburger Oberbürgermeister, der Leipheimer und der Burtenbacher Rathauschef noch eine Gemeinsamkeit: Auch Kempfle wird nach vier Amtsperioden bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten. Die Nachricht verkündete er am Montagmorgen den Mitarbeitenden im Rathaus, am Abend dann bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause im Gremium. Die Entscheidung sei langsam in ihm gereift, die Jahre als Bürgermeister seien toll gewesen, „aber jetzt ist es Zeit zu gehen, das fühlt sich für mich richtig an“, teilte der 58-Jährige mit.

