St. Ulrich ertönt jetzt noch schöner

60 Jahre ist sie alt, verfügt über 22 Register: „Wir haben schon eine schöne Orgel“, hatte eine Rettenbacherin vor kurzem stolz gesagt. 1965 hatte die damals neue neobarocke Kirchenorgel in der Pfarrkirche St. Ulrich in Rettenbach erstmals den Weihnachtsgottesdienst begleitet. Sie war eines der ersten Werke des Augsburger Orgelbauers Rudolf Kubak. Jetzt, zu ihrem runden Geburtstag, zeigt sie sich wieder mit einem klaren und harmonischen Klang.

Natürlich habe es in der Kirche auch zuvor schon eine Orgel gegeben, erzählt Kirchenpfleger Manfred Wiedenmann. Den Anstoß, diese zu ersetzen, habe seinerzeit der in Rettenbach geborene und musikbegeisterte Organist Anton Feil, später Pfarrer und Oberstudienrat am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen, gegeben, wie erzählt werde. Organistin und Kirchenmusikerin Ulrike Brenner, gleichzeitig Pfarrgemeinderatsvorsitzende, fügt hinzu: Es sei lange her, dass etwas Größeres an der Orgel gemacht worden sei. 15 Jahre nach ihrer Einweihung sei sie einmal gereinigt worden.

Neben durchgeführten Wartungen war unter anderem auch Pater Stefan U. Kling, Glocken- und Orgelsachverständiger vom Amt für Kirchenmusik im Bistum Augsburg, vor Ort und hatte sich die Orgel angesehen. Sie sei zwar in einem sehr soliden Zustand, aber eine gründliche Reinigung wäre erforderlich. Nach all den Jahren zeige sie Verschleißerscheinungen, wie spröde gewordenes Leder an der Windzufuhr, hatte es geheißen. Längere Orgelpfeifen hatten sich durch ihr Eigengewicht gestaucht, zudem waren einige teilweise schrill klingende Register nicht mehr einsatzfähig.

„Bei den Überprüfungen war klar geworden, dass die Orgel, so wie sie dastand, eine Optimierung brauchte“, erklärt Pfarrer Thomas Schmid. Auf der einen Seite sei der verantwortungsvolle Umgang mit den Finanzen der Kirchenverwaltung gestanden, auf der anderen Seite sei es ein großes Anliegen gewesen, wieder ein ordentliches Instrument für die kommenden Jahrzehnte zu haben. Zudem sei es heutzutage nicht mehr ganz einfach, engagierte Kirchenmusiker zu finden. Mit Organistin Ulrike Brenner sei die Orgel in guter Hand.

Knapp 60.000 Euro standen für die Renovierung im Raum. Die Hälfte konnte durch Spenden finanziert werden. 20 Prozent steuerte die Gemeinde Rettenbach bei – ein nicht unerheblicher Betrag und ein Zeichen, wie wichtig auch ihr die Orgel war. Die Arbeiten wurden von Orgelbau Benedikt M. Schreier aus Thierhaupten durchgeführt. In der Zeit von Pfingsten bis Ende Juli wurde die Orgel komplett zerlegt, alle der insgesamt 1182 Orgelpfeifen wurden ausgebaut, gereinigt und teilweise aufgrund ihrer Verformung an einen Pfeifenbauer weitergegeben.

In der Vorabendmesse singt der Chor Gegenwind die „Kleine deutsche Messe“

„Die Menschen hören den Unterschied“, sagt Ulrike Brenner. Sie selber freue sich nicht nur über die nun vielfältigeren Einsatzmöglichkeiten und die neue Intonation, sondern auch über die kleinen Dinge. Anstelle des bisherigen Autospiegels befindet sich an der Orgel jetzt ein richtiger, der auch den entsprechenden Blick nach hinten in den Kirchenraum freigibt. Eine ordentliche Orgelleuchte ist nun ebenfalls vorhanden.

Am Wochenende findet die feierliche Inbetriebnahme statt. Man wolle die Freude über die ertüchtigte Orgel ausdrücken und allen Beteiligten wie auch den Spenderinnen und Spendern Danke sagen, betont Pfarrer Schmid. Im Rahmen der Vorabendmesse am Samstag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr singt der Chor Gegenwind die „Kleine deutsche Messe“. Danach kann bei einer Führung, die neu renovierte Orgel aus der Nähe betrachtet werden. Am Sonntag, 19. Oktober, beginnend um 17 Uhr, zeigt ein Konzert zum Thema „Nun danket Alle Gott“ ihre gesamte Bandbreite auf. Ulrike Brenner konnte dafür Werner Zuber aus Tutzing, Fachreferent und Fortbildungsbeauftragter für Kirchenmusiker am Amt für Kirchenmusik, gewinnen. Im Anschluss an das Konzert findet ein Stehempfang statt.