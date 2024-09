Schläge, Bisse: Nachbarschaftsstreit eskaliert in Riedheim

Am Samstagabend wurde die Polizei Günzburg zu einem Nachbarschaftsstreit in Riedheim gerufen. Nach einer vorangegangenen Ruhestörung eskalierte die Situation zwischen den Nachbarn. Nach ersten Ermittlungen ist ein 45-Jähriger mit den Fäusten auf seine Nachbarn losgegangen. Daraufhin setzte sich die 42-Jährige mit einer Zaunlatte zur Wehr und biss den Angreifer außerdem in die Hand. Dieser kam zur Versorgung seiner Wunde ins Günzburger Kreiskrankenhaus. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung. (AZ)